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Yaramazlara biraz batar!

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş’tan gençlere, kadınlara ve emeklilere vaatler

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HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, gençler, kadınlar ve emekliler için seçim vaatlerini açıkladı.

Fotoğraf: HDP

FOX TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal, Twitter’dan “Süslü cümleler kurmak kolay, bunlara cevap var mı?” diyerek siyasetçilerden üç soruya yanıt istedi: “1. Gençlerin geleceklerine nasıl umut olacasınız? 2. Kadın yurttaşları toplumda nasıl eşit hale getireceksiniz? 3. Emeklilikten sonraki hayatı nasıl daha mutlu kılacaksınız?”

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Demirtaş da “Merhaba Fatih Bey. Sorularınızın bana gelmesi biraz zaman aldı, koşullar malum :)” diyerek Portakal’a yanıt verdi.

HDP’li aday, bugün Twitter hesabından üç kesime yönelik vaatlerini sıraladı.

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‘Gençler için’

Eski HDP lideri, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda ‘Genç Kart’ uygulamasını başlatacaklarını belirterek karta aylık 500 lira yükleneceğini, bununla ulaşım, yemek ve kültür gibi harcalamaların yapılabileceğini kaydetti. 

‘Kadınlar için’

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı, kadınların eşit yurttaş olmalarının, erkeklere tarafından bahşedilecek bir lütuf olmadığını aktardı. Demirtaş, kadınların çoğunlukta olduğu bir yönetim mekanizmasını oluşturacaklarını ifade etti.

‘Emekliler için’

Demirtaş, 12 milyon emeklinin üçte ikisinin halen çalıştığını belirterek, emekli maaşı olmayan 1 milyon yaşlıya aylık bin lira vereceklerinin vaat etti. HDP’li siyasetçi, emeklilere birçok hizmetin ücretsiz verileceğini dile getirdi. 

Demirtaş, vaatlerinin sonunda şunları söyledi: “Bunlarla birlikte, bir de cumhurbaşkanlığının masraflarını kısarsak kaynak yeter de artar bile 🙂 Bunların hepsinin de ‘Ben’ yaparım demiyorum, ‘Biz’ yaparız diyorum. Yeter ki ‘Biz’ olalım.”

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