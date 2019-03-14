HDP’nin ‘Barış bizimdir’ yazılı seçim afişine mahkeme engeli

Şanlıurfa’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından muhtelif yerlere asılan ‘Li Dijî Şer Aşitî‘ yazılı afişler ‘Savaştan sonra barış bizimdir‘ anlamı taşıdığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla kaldırıldı.
HDP, 31 Mart yerel seçim propagandası için kentin muhtelif yerlerine Türkçe ve Kürtçe yazılı afişler astı.
Şanlıurfa 2’nci Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebi üzerine HDP’nin seçim propagandası için kullandığı pankart ve billboardlara TMK’nin 7’nci maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle el konulmasına karar verdi.
Hakimliğin kararının ardından il merkezi ve ilçelerde asılı afişler, polis ekiplerince kaldırılarak el konuldu.