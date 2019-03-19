HDP’nin Balıkesir adayına gözaltı

Balıkesir başsavcılığı tarafından ‘sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası‘ yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan HDP’nin Balıkesir büyükşehir belediye eş başkan adayı Yurdanur Güven ile yedi HDP’li gözaltına alındı.
Sabah 7:30’da başlatılan operasyonda Yurdanur Güven ile A.K., E.Ş., H.İ.G. Edremit’te, A.Ö., E.A., V.K.D. Ayvalık’ta, T.Ö. de Bandırma’da gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suç unsuru taşıma ihtimali bulunan dijital materyallere el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler Balıkesir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.