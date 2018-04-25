HDP’nin adayı ‘çok büyük ihtimalle’ Demirtaş

HDP’nin bugünkü parti meclisi (PM) toplantısında, 24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı seçimi için tutuklu bulunan eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş’ın aday gösterileceği yönünde karar alındığı belirtildi.

Reuters’a bilgi veren HDP’li bir yetkili, “Prosedürleri birkaç gün sürer, ama çok büyük ihtimalle adayımız Demirtaş olacak” dedi.

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Diken’e konuşan HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen de görüşmelerin devam ettiğini ancak PM’deki ağırlıklı eğilimin Demirtaş’ın aday gösterilmesi yönünde olduğunu söyledi.

DHA’nın Diyarbakır muhabiri Ferit Aslan’ın haberine göre, HDP’nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayını göstereceği ve adayın da Demirtaş olması kararlaştırıldı. Demirtaş dışında başka bir aday isminin konuşulmadığı PM toplantısında, seçim çalışmaları ve görüşmeleri için parti MYK’sına da yetki verilmesi kararlaştırıldı.

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Birgün’ün haberine göre ise Demirtaş’ın, HDP’nin adaylık teklifini, ‘aday olma kararının kendisine bırakılması durumunda’ kabul ettiği belirtildi. Habere göre adayın açıklanması için en geç tarih 1 Mayıs olarak belirlendi.