HDP’liler partilerine yönelik operasyonu protesto etti

CANAN COŞKUN
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HDP’liler İstanbul’da bir araya gelerek partiye yönelik operasyonu protesto etti.
Başsavcılığın 2014’teki Kobani olayları nedeniyle başlattığı soruşturmada bugün 82 kişiye gözaltı kararı çıkarılmış, aralarında HDP’li isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.
HDP’liler bugün partinin Kadıköy ilçe örgütünün önünde bir araya gelerek ‘HDP susturulamaz’ yazılı pankart açtı, ‘Baskılar bizi yıldıramaz’ sloganı attı.
Eyleme çok sayıda partiliyle HDP’li milletvekilleri katıldı.