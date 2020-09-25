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Yaramazlara biraz batar!

HDP’liler partilerine yönelik operasyonu protesto etti

CANAN COŞKUN

[email protected] / @canancoskun

HDP’liler İstanbul’da bir araya gelerek partiye yönelik operasyonu protesto etti.

Başsavcılığın 2014’teki Kobani olayları nedeniyle başlattığı soruşturmada bugün 82 kişiye gözaltı kararı çıkarılmış, aralarında HDP’li isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

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HDP’liler bugün partinin Kadıköy ilçe örgütünün önünde bir araya gelerek ‘HDP susturulamaz’ yazılı pankart açtı, ‘Baskılar bizi yıldıramaz’ sloganı attı.

Eyleme çok sayıda partiliyle HDP’li milletvekilleri katıldı.

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‘Kobani eylemleri’ soruşturması: Yedi ilde 82 kişiye gözaltı kararı

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1994 İstanbul doğumlu olan heykeltıraş ve graffiti sanatçısı, kamusal alana atıfta bulunmak yerine, yeni malzemeleri araştırarak heykel ve sokak sanatı disiplinini birleştirmeyi amaçlıyor. Sokak kültürü, insan hakları, kimlik ve mekan meselelerine sorguluyor. Sanatçı dahil olunamayan ve dışarıda bırakılan toplulukların yaşam alanlarını değerlendirerek geçmiş ve günümüzde devam eden değişim, dönüşüm üzerine odaklanıyor. “Bu değişim mekan / sokak üzerinden bireye ve topluma yansır” diyor.

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