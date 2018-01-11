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Yaramazlara biraz batar!

HDP’li Zeydan’a ikinci yargılamada da sekiz yıl hapis çıktı

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HDP Hakkari Milletvekili Abdulalh Zeydan, bozulan davada yeniden sekiz yıl bir ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Demirtaş (sağda) ve Zeydan.

Zeydan, “PKK sizi tükürüğünde boğar” sözü gerekçesiyle ‘örgüt propagandası’ ve ‘örgüte yardım’ suçlamasıyla yargılandığı davada 14 Temmuz 2017’de sekiz yıl bir ay 15 gün cezası almıştı.

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İtiraz üzerine istinaf mahkemesi vekilin cezasını savunma hakkının engellendiğini gerekçesiyle bozmuş, yeniden yargılama yapılmıştı.

Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Zeydan’ın tutuklu olduğu davada yeniden yargılama sonucunda yine aynı ceza verildi.

HDP’li vekil, 4 Kasım 2016’dan bu yana partinin eş başkanı Selahattin Demirtaş’la Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

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