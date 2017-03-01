HDP’li Zana’ya 20 yıla kadar hapis istemi

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana’ya üç ayrı suçtan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Zana hakkında Diyarbakır başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 5’inci ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Böylece Zana hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak,’ ‘kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’ ve ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlarından sekiz yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

PKK propagandası suçlaması

İddianamede Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) PKK lideri Abdullah Öcalan’ın talimatıyla kurulduğu iddiasına yer verilirken, Zana’nın örgütsel çalışmalar için DTK’yı kullandığı öne sürüldü.

Zana’nın PKK’lıların cenazesine katıldığı belirtilen ve 2012 yılında Diyarbakır’da yasaklanan Newroz etkinliğinde PKK propagandası yaptığı ve uyarıya rağmen dağılmadığı öne sürülen iddianamede, “Zana’nın, BDP seçim otobüsünün üzerine çıkıp örgüt propagandası olabilecek tarzda zafer işareti yaptığı tespit edilmiştir. Şüphelinin bu haliyle terör örgütü üyesi olmamakla birlikte, ‘örgüt adına suç işlemek’ ve ‘2911 sayılı kanunun 32/1 maddesine muhalefet’ suçlarını işlediği anlaşılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

‘Öcalan’ı sahiplendiği anlaşılmıştır’

İddianamede Zana’nın Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde beş yıl önce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü eylemine katıldığı ve burada yaptığı konuşmada Öcalan’ı övdüğü de ileri sürüldü: “Zana’nın konuşmasında özetle, ‘Sizler aydınlık beyinlerinizle sizler büyük direnişinizle başkanınızı aranıza getireceksiniz. Benim bundan hiç bir şüphem yoktur.’ ifadelerini kullandığı tespit edilmiştir. Zana’nın yaptığı konuşmada tutuklandığı tarih itibarıyla 30 bin kişinin ölümünden sorumlu olan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ı kastederek suçluyu kabullenmesi, sahiplenmesi ve saygı duyulması gereken bir halk lideri olarak anlatması ile üzerine atılı suçluyu övme fiilini işlediği anlaşılmıştır.”

Eş başkanlar dahil 13 vekil tutuklu

Eş başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu HDP’li 12 vekil, 4 Kasım 2016’da sabaha karşı evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır milletvekilleri Ziya Pir ve İmam Taşçıer ve Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Demirtaş ve Yüksekdağ’la birlikte grup başkan vekili İdris Baluken, Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Selma Irmak, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ve Şırnak Milletvekili Ferhat Encü tutuklanmıştı. İki gün sonra da Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan tutuklanmıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ve Siirt Milletvekili Besime Konca da Ankara’da gözaltına alınmalarının ardından 12 Aralık’ta tutuklanmıştı. Böylece tutuklu vekil sayısı 12’ye yükselmişti.

Birlik’in ardından Baluken’in de tahliye edilmesiyle beraber tutuklu HDP’li vekillerin sayısı 10’a düşmüştü.

Buna karşılık Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in tutuklanmasıyla sayı yeniden 12’ye yükselmişti.

Encü’nün salıverilmesiyle 11’e düşen HDP’li tutuklu vekil sayısı, Encü’nün tutuklanmasıyla yeniden 12’ye yükselmişti.

Baluken’in yeniden tutuklanmasıyla sayı 13’e çıkmıştı.