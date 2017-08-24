HDP’li Yiğitalp hakkında yeni fezleke

Diyarbakır başsavcılığı, HDP Milletvekili Sibel Yiğitalp hakkında, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama’ suçlarından yeni bir fezleke hazırladı.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilen fezlekede, 28 Ağustos 2016 tarihinde HDP’nin merkez Sur ilçe teşkilatı tarafından olağan kongre düzenlendiği, Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp’in de burada bir konuşma yaptığı belirtildi.

Reklam

Yiğitalp’in Sur’daki operasyonlar hakkında yaptığı konuşmanın suç oluşturduğu öne sürülen fezlekede, soruşturma yapılması için Adalet Bakanlığı’ndan izin istenerek, izin verildiği takdirde, ‘terör örgütü propagandasını yapmak’ suçlarından yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde fezleke düzenleneceği de belirtildi.

Bakanlığın izin vermesi durumunda Yiğitalp bahsi geçen suçlamalardan yedi yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek. HDP’li vekil hakkında yazılmış başka fezlekeler de bulunuyor.