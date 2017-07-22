HDP’li Yiğitalp hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle fezleke

HDP Diyarbakır Milletvekili Yiğitalp hakkında, sosyal medyada ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla fezleke hazırlandı.

AA’nın haberine göre Diyarbakır başsavcılığının fezlekesinde, 20 Ekim 2016’da öldürülen Remzi Kaya isimli PKK’lının Yeniköy mezarlığındaki cenaze töreninde ‘örgüt lehine slogan atan ve korsan gösteriye dönüşen grubun içerisinde’ Yiğitalp’in de bulunduğu kaydedildi.

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Fezlekede, HDP’li vekilin Nevruz kutlamaları sırasında çekildiği belirtilen ve PKK’nın flamalarının yer aldığı fotoğrafları sosyal medyada paylaştığı ifade edildi, 11 ekran görüntüsüne yer verildi.

Fezlekede Yiğitalp’in sosyal medya hesaplarında Pakize Nayır, Fatma Uyar ve Seve Demir’in fotoğraflarını paylaştığı ifade edilerek, HDP’li vekilin KHK’yla kapatılan İMC TV yayınına katıldığı anlatıldı.

Fezlekede, Yiğitalp’in kayyımlara karşı paylaşımlarında ‘halkı devlete karşı direnişe davet ettiği’ iddia edildi.

HDP’li vekil, dava açılırsa bir yıldan beş yıla kadar hapis talebiyle yargılanacak.