HDP’li vekillerin Twitter’da ‘komünist başkan’ polemiği

Eski HDP Diyarbakır milletvekili Sibel Yiğitalp, partisinin İstanbul milletvekilini Tunceli’de ‘rakip adayı’ desteklediği gerekçesiyle eleştirdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Halen Ovacık ilçesinin belediye başkanı olan Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi’nden (TKP) Tunceli’ye aday gösterildi.

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Tunceli Belediyesi’ni 2014’te HDP kazanmıştı. Bu nedenle Maçoğlu’nun bağlı bulunduğu ittifakın HDP’yle anlaşmayıp tek başına aday çıkarması, bazı HDP’liler tarafından eleştirilmişti.

Vekillerin Twitter tartışması

HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz, Almanya’da Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu’nun (ADHK) bir etkinliğine katıldı. Bunu Twitter hesabından duyuran Canbaz, paylaşımında ‘Söz, yetki, karar Dersim halkına!’ diye yazdı. Bu slogan, Maçoğlu’nun bağlı bulunduğu Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) tarafından kullanılıyor.

Canbaz’a, partisinin 25 ve 26’nci dönem milletvekili olan Sibel Yiğitalp’ten tepki geldi. HDP’li vekil, kayyım öncesinde belediyenin HDP’de olduğunu anımsatarak ‘siyasi ahlak’ vurgusu yaptı.