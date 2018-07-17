HDP’li vekiller Tosun ve Farisoğulları’na soruşturma

HDP Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Musa Farisoğulları hakkında, Gümüşhane’de öldürülen PKK’lı Mehmet Yakışır’ın cenaze törenine katıldıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Gümüşhane’de gerçekleştirilen operasyonda, İçişleri Bakanlığı’nın ‘terörden arananlar listesi’nde, kırmızı kategoride bulunan ve başına 4 milyon lira ödül konan PKK’lı Mehmet Yakışır öldürülmüştü. ‘Zeynel’ kod adlı Yakışır’ın, örgütün Karadeniz sorumlusu olduğu duyurulmuştu.

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Mezopotamya Haber Ajansı’nın aktardığına göre Diyarbakır başsavcılığı, Yakışır’ın Diyarbakır’daki Yeniköy Mezarlığı’nda yapılan cenaze törenine katıldıkları gerekçesiyle HDP’li Tosun ve Farisoğulları hakkında soruşturma başlattı.