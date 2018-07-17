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Yaramazlara biraz batar!

HDP’li vekiller Tosun ve Farisoğulları’na soruşturma

 

HDP Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Musa Farisoğulları hakkında, Gümüşhane’de öldürülen PKK’lı Mehmet Yakışır’ın cenaze törenine katıldıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: MA

Gümüşhane’de gerçekleştirilen operasyonda, İçişleri Bakanlığı’nın ‘terörden arananlar listesi’nde, kırmızı kategoride bulunan ve başına 4 milyon lira ödül konan PKK’lı Mehmet Yakışır öldürülmüştü. ‘Zeynel’ kod adlı Yakışır’ın, örgütün Karadeniz sorumlusu olduğu duyurulmuştu.

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Mezopotamya Haber Ajansı’nın aktardığına göre Diyarbakır başsavcılığı, Yakışır’ın Diyarbakır’daki Yeniköy Mezarlığı’nda yapılan cenaze törenine katıldıkları gerekçesiyle HDP’li Tosun ve Farisoğulları hakkında soruşturma başlattı.

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