HDP’li vekiller engelledi: Dink’in oğlunu ‘Gel ulan buraya’ deyip gözaltına almak istediler

Cumartesi Anneleri’nin dün gerçekleştirdiği 700’üncü hafta eylemine saldıran polis, suikastla katledilen gazeteci Hrant Dink’in oğlu Arat Dink’i gözaltına almak istedi.

Dink’i gözaltına almak isteyen polislere HDP’li vekiller Ahmet Şık, Garo Paylan, Serpil Kemalbay ve Hüda Kaya engel oldu.

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Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini soran Cumartesi Anneleri, Galatasaray Meydanı’nda dün 700’üncü kez bir araya gelmek istemişti. Eyleme izin vermeyen polis, kayıp yakınları, milletvekilleri ve gazetecilere plastik mermi ve biber gazıyla saldırmıştı.

Polis ayrıca aralarında gazetecilerin de olduğu çok sayıda kişiyi darp ederek gözaltına almıştı.

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Polisin gözaltına almak istediği isimlerden biri de 2007’de suikastla katledilen Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink’in oğluydu. “Gel ulan buraya” diyerek Dink’i gözaltına almaya çalışanlara HDP’li vekiller Ahmet Şık, Garo Paylan, Serpil Kemalbay ve Hüda Kaya engel oldu.

#CumartesiAnneleri700Hafta buluşmasında polis, kayıp yakınlarının gözaltına alınmasına engel olan HDP Mv. Ahmet Şık ve Garo Paylan’a saldırdı. Ahmet Şık polis amirine ‘Yasadışı olan sizsiniz’ diyerek tepki gösterdi!#Cumartesi#BeniBulAnne pic.twitter.com/yjylBA7iih — Hergele Postası (@HergelePostasi) 25 Ağustos 2018

Polis, Dink’in gözaltına alınmasına engel olmaya çalışan Paylan ve Şık’ı da darp etti. Bunun üzerine Paylan defalarca milletvekili olduğunu hatırlatmak zorunda kaldı.