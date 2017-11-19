HDP’li vekiller de katıldı: PKK yöneticisine gece yarısı cenaze töreni

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Operasyonda öldürülen PKK yöneticisinin gece yarısı yapılan cenazesine HDP’li vekiller de katıldı.

Örgütün ‘kadın yapılanması’ olarak anılan YJA Star’ın yöneticilerinden olduğu belirtilen ‘Delal Amed’ kod adlı Hülya Eroğlu, 13 Kasım’da Şırnak’taki hava operasyonunda öldürülmüştü.

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Eroğlu’nun cenazesi, Şırnak’tan alınarak Diyarbakır’a getirildi. Eroğlu için Yeniköy Mezarlığı’nda dün gece cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye HDP mililetvekilleri Feleknaz Uca, Sibel Yiğitalp ve Berdan Öztürk de katıldı. Daha sonra Eroğlu’nun cenazesi gömüldü.

KCK yöneticilerinden olan Eroğlu, çözüm sürecinde Kandil’e giden HDP heyetiyle yapılan bazı görüşmelere de katılmıştı.