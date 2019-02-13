‘HDP’li vekilin kolunu ısırdığı’ polis 10 gün ‘iş göremez’ raporu aldı

Van’da HDP milletvekilinin kolunu ısırdığı belirtilen polis 10 gün iş göremez raporu aldı.
DHA ve AA’nın aktardığına göre HDP’li vekiller Muazzez Orhan, Murat Sarısaç, Sait Dede ve Salihe Aydeniz, açlık grevi yapan partinin Hakkari milletvekili Leyla Güven’e destek için toplandı.
HDP’liler Kazım Karabekir Caddesi’nde yürüyüş yapmak istedi. Bir süre yürüyen vekiller, polis tarafından izin verilmeyince caddedeki kaldırımda oturma eylemi başlattı.
Kadın polis memuru oturma eyleminde pankart açan HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in elindeki pankartı almak istedi.
Pankartı vermek istemeyen Aydeniz’in ise polisin kolunu ısırdığı belirtildi. Polis hastaneye giderek rapor aldı.