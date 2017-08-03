HDP’li vekile Hurşit Külter fezlekesi: ‘Operasyonları itibarsızlaştırdı’

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel hakkında aylarca kayıp olarak aranan DBP yöneticisi Hurşit Külter’le ilgili açıklamaları nedeniyle hapis cezası istendi.

Diyarbakır başsavcılığının hazırladığı fezlekede, İnsan Hakları Derneği’nin her hafta düzenli olarak ‘Kayıplar Bulunsun, Failler Yargılansın’ talebiyle eylem düzenlendiği belirtiltdi.

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Parkta 18 Haziran 2016’daki eylemde ‘Hurşit Külter nerede?’ yazılı dövizler açıldığı ifade edilen fezlekede, HDP’li Demirel’in burada Külter’le ilgili açıklama yaptığı kaydedildi.

Fezlekede, HDP’li vekilin ‘terör unsurlarına karşı Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet mensuplarının yürüttüğü operasyonları itibarsızlaştırmaya çalıştığı’ öne sürüldü.

Dokunulmazlığın kaldırılması halinde Demirel hakkında ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçundan altı aydan iki yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılabilecek.

Külter, Şırnak’ta kaybolduktan 133 gün sonra, Ekim 2016’da Irak’ın Kerkük kentinde ortaya çıkmıştı.