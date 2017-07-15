HDP’li vekilden ‘tutsak’ sözüne sinirlenen Meclis başkanına ‘ifade özgürlüğü’ yanıtı

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Darbe girişiminin birinci yıldönümünde Meclis’te düzenlenen özel oturumda Meclis başkanıyla HDP’li vekil arasında tartışma çıktı.

HDP grup başkanvekili ve Muş milletvekili Ahmet Yıldırım, konuşmasının ardından partilerine ayrılan yere geri döndü.

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Kahraman: Türkiye anarşizme izin vermeyecek

Bu sırada Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Yıldırım’ın konuşmasında ‘esir’ ve ‘tutsak’ kelimelerini kullanmasını eleştirdi. Kahraman, Yıldırım’a “Türkiye’de esir ve tutsak yoktur. Bu noktada buna benzer sözler milli birlik ve bütünlüğü zedeleyen sözlerdir. Hukuki terimlerle konuşun. Yargılama ve mahkum vardır. Türkiye anarşizme izin vermeyecektir” diye seslendi.

Yıldırım: Herkes sizin gibi düşünmek zorunda değil

Yıldırım da ‘sataşma’ olduğu gerekçesiyle tekrar kürsüye gelerek şunları söyledi: “Evrensel düşünce ve ifade özgürlüğü tam da bu sebeple vardır. Herkes sizin gibi düşünmek zorunda değildir. Konuşmamın belirli bölümlerini cımbızladınız. Aylardır mahkemeye çıkarılmayan bir parti genel başkanına değinseniz daha saygın bir iş yapardınız. Sizin, benim darbe ihtimaline dair söylediklerime cevaben söylediklerinizi anlamakta güçlük çekiyorum. Biz bir darbe ihtimaline dikkat çekerken siz yine şimdi düşündüğünüz gibi düşünüyordunuz.”