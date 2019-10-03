HDP’li vekilden azınlık gazetelerinin durumuna ilişkin soru önergesi

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, azınlık gazetelerinin durumuna ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından cevaplanması istemiyle TBMM başkanlığına soru önergesi iletti.

Fotoğraf: HDP

Türkiye’deki azınlık gazetelerinin maddi zorluklar altında yayın hayatını sürdürmekte olduğunu belirten Çelik, yıllar içinde Basın İlan Kurumu tarafında yapılan nakdi yardımların düştüğünü ve kurumun gazetelere gelen ilanlardan komisyon kesintisi yaptığını ifade etti.

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Lozan Barış Antlaşması’nın 39. maddesi ve Anayasa’nın 10. maddesindeki ‘eşitlik’ hükümlerini örnek gösteren Çelik, Fuat Oktay’a şu soruları sordu:

1- Uluslararası sözleşmelere ve Anayasa’ya açıkça aykırı olan, azınlık gazetelerinin resmi ilan ve reklam alması önündeki engellerin kaldırılması için yasal bir düzenleme çalışması yapılmakta mıdır?

2- Nakdi yardımların başladığı 2012 yılından bu yana azınlık gazetelerine toplam ne kadar yardım yapılmıştır? Yardımların gazetelere ve yıllara göre dağılımı nedir?

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3- Basın İlan Kurumu, 2012 yılından bu yana azınlık gazetelerinden aldığı komisyon tutarı nedir?

4- Basın İlan Kurumu tarafından 2012 yılından bu yana Sabah Gazetesi’ne ne kadarlık resmi ilan gönderilmiştir?

5- Basın İlan Kurumu, 2018 yılında ulusal ölçekte yayın yapan gazetelere toplam ne kadarlık bütçe ayırmıştır? Hangi gazeteye ne kadarlık destek verilmiştir?

TBMM İç Tüzüğü’nün 99’uncu maddesine göre yazılı soru önergesinin ilgili makam tarafından 15 gün içinde yanıtlanması gerekiyor.

