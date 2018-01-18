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Yaramazlara biraz batar!

HDP’li vekil Yıldırım’a ‘örgüt’ suçlamasıyla beş yıl hapis

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HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yıldırım. (Fotoğraf: DHA)

Yıldırım hakkında 21 Temmuz 2015’te Kömür beldesi kırsalında PKK’yla çatışma sırasında ‘canlı kalkan’ olup güvenlik güçlerini engellediği iddiasıyla ‘örgüte yardım’, bazı gösteri ve toplantılar da ‘propaganda’ suçları dahil altı ayrı dosyadan dava açılmıştı.

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Altı dosya Adıyaman 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde birleştirildi. İfadeye gitmeyen vekil de 20 Şubat 2017’da gözaltına alındı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Davanın karar duruşması 16 Ocak’ta Adıyaman 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme, son duruşmaya da katılmayan Yıldırım’a Kömür beldesindeki olaylarla ilgili üzerine atılı suçlamalardan dört yıl iki ay, diğer suçlamalardan dolayı 10 ay olmak üzere toplam beş yıl hapis cezası verdi.

Yıldırım, karara itiraz için istinaf mahkemelerine başvuracağını, çatışmayı önlemek için beldeye gittiği söyledi.


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