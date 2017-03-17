HDP’li vekil Yıldırım: Yasaklara rağmen Nevroz ateşi yanacak

HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, Nevroz etkinliklerinin yasaklara rağmen kutlanacağını söyledi.

Dihaber’de yer alan habere göre, Nevroz etkinliklerinin 37 merkezde gerçekleşeceğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu: “Müjdemiz şu olacak, despotik, Kürt imhasını hedefleyenlerin çöküşü, halkların bahar kazanımı, özgürlük kazanımı olacak. Bu anlamda 2017 Nevroz’unun çok büyük önemi olduğunu söylemek mümkün. Yüzü aşkın yerde Nevroz ateşini yakacağız. Engellemeler olursa da binlerce yerde Nevroz’u kutlayacağız.”

İstanbul’da Bakırköy Halk Pazarı’nda, Ankara’da Kolej Meydanı’nda 19 Mart’ta ‘Mutlaka kazanacağız’ sloganıyla yapılması planlanan Nevroz kutlamasını valilikler yasaklamıştı.

‘Nevroz kendiliğinden sokaklarda olacak bir bayramdır’

Diyarbakır’da etkinlikler için izin verildiğini belirten Yıldırım, “Kimi yerlerde de 21 Mart dışında kutlama izin vermeyecek diye karşı çıkılıyor. Halkımız binlerce yıldır Nevroz’u kutluyor. Son 40 yıldır halkımızın ulusal bayram karakterini kazandı. Yeniden dirilme, varolma gibi anlamı olan bir bayram engellenemez” diye konuştu.

İstanbul Newroz Tertip Komitesi’nden Mustafa Elma da İstanbul’daki yasaklamanın tanınmayacağını söyledi: “Bütün alanlarda Nevroz’u kutlama planını önümüze koyduk. Nevroz miting alanı ile kutlanacak bir olay değildir. Kendiliğinden sokaklarda olacak bir bayramdır. Valilik ’21 Mart için görüşebiliriz’ diyor, ama bu gerçekçi değil. 21 Mart için bazı ilçelerde yapılan başvurular da reddedildi.”