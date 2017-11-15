HDP’li vekil Yıldırım tahliye edildi ancak cezaevinden çıkamayacak

HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım tutuklu yargılandığı bir davada tahliye edildi ancak başka bir dosyadan tutuklu olduğu gerekçesiyle cezaevinden salıverilmedi.

Yıldırım, Diyarbakır başsavcılığının soruşturması kapsamında 4 Kasım 2016’da tutuklanmıştı.

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HDP’li vekil hakkında ‘terör örgütü kurma ve yönetmek’, ‘terör örgütü propagandası yapmak’, ‘suç ve suçluyu övmek’, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’, ‘suç işlemeye alenen tahrik’ ve ‘halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma’dan 81 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

SEGBİS eleştirisi

Diyarbakır 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya cezaevinden SEGBİS’le bağlanan Yıldırım, cezaevinden yargılamaya katılmasının sağlık olmayacağını düşündüğünü belirterek “Bu nedenle mahkemede bizzat hazır bulunmak istiyorum. Savunma için süre talep ediyorum” dedi.

Mahkeme başkanı, Yıldırım hakkında ‘silahlı terör örgütü yönetme’ suçundan açılan davanın ayrı görüleceğini bildirdi. Savcı da HDP’li vekilin tutukluluk halinin devamını istedi.

Tahliye çıktı ama…

Mahkeme, HDP’li vekili ‘suç işlemeye tahrik’ suçlamasından tahliye etti. Ancak Yıldırım, dosyası ayrılan ‘silahlı terör örgütü kurma ve yönetmek’ suçundan tutuklu kalmaya devam edecek.

HDP’nin eş başkanları Selahattin Demirtaş dahil dokuz vekili halen tutuklu.