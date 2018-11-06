Diken

Yaramazlara biraz batar!

HDP’li vekil Toğrul’a ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla iki buçuk yıl hapis

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul’a ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla iki buçuk yıl hapis cezası verildi.

Fotoğraf: DHA

Vekil hakkında 2016’da Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta partililere seslendiği konuşmada PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle Gaziantep 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

Reklam

Davanın bugün görülen karar duruşmasına Toğrul katılmazken avukatları hazır bulundu.

Avukatlar, son savunmalarında Toğrul’un konuşmasında suç unsuru oluşmadığını, ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu söyledi.

Reklam

Duruşma savcısı ise mütalaasında Toğrul’un konuşmasının ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçunu oluşturduğunu, bu kapsamda cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Toğrul’un Gaziantep’teki konuşmasında terör örgütü propagandası yaptığını, Kahramanmaraş’taki konuşmasında ise yapmadığını belirtti.

HDP’li vekile iki yıl altı ay hapis cezası verildi.

SON HABERLER

Gözlemevi: DSG, IŞİD’e karşı yeniden sahaya indi

ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) Fırat’ın doğusunda IŞİD’e karşı askeri operasyonlarına yeniden başladığı bildirildi. Operasyonlara Türk ordusunun YPG’ye yönelik topçu ateşi nedeniyle ara verilmişti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...