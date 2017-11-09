HDP’li vekil Taşçıer’e iki suçlamayla 18 yıl hapis talebi

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer hakkında iki suçlamadan 18 yıla kadar hapis cezası istendi.

Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mütalaasını sunan savcı, ‘terör örgütü güdümündeki basın-yayın organları’nın çağrısı doğrultusunda 13 Eylül 2015’te Sur’daki sokağa çıkma yasağıyla ilgili basın açıklaması düzenlendiğini hatırlattı.

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Taşçıer’in de bulunduğu grubun polisin yasak olduğunu bildirmesine rağmen yürümekte ısrar ettiğini, daha sonra bazı kişilerin güvenlik güçlerine taş attığını belirten savcı, gruba müdahale edildiğini kaydetti.

HDP’li vekilin de ‘terör örgütünün propagandasına dönüşen bu eylemde örgüt çağrısı üzerine toplanan kalabalıkla birlikle Sur ilçesine girmeye çalıştığı’ ifade edildi.

Mütalaada, HDP’li vekilin ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ ve ihtara rağmen dağılmayan grupta yer alması nedeniyle ‘toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek’ten dokuz yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Savunma için erteleme

Taşçıer, Meclis çalışmaları nedeniyle duruşmalarda muaf tutulmayı talep etti. HDP’li vekilin avukatı Sedat Çınar da savcılığın esas hakkındaki görüşüne karşı savunma hazırlamak üzere süre talep etti.

Taşçıer’in duruşmalardan muaf tutulmasına karar veren mahkeme, duruşmayı eksiklerin tamamlanması için erteledi.

Eş başkanları Selahattin Demirtaş dahil HDP’nin dokuz vekili tutuklu.