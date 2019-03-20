HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet‘ suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Sürücü hakkında 2 Kasım 2016’daki bir etkinlikte yaptığı konuşma nedeniyle ‘PKK propagandası’ suçundan Şanlıurfa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

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AA’nın haberine göre, duruşma savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın 8 Mart 2016’da Şanlıurfa Valiliği tarafından yasaklanan eylem ve etkinliklere katıldığını belirterek, atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP’li vekil Sürücü’ye bir yıl sekiz ay hapis cezası verdi.