HDP ‘Reddedilen Türkiye değil AKP’ dedi: Lale çiğneyerek kimseyi kandıramazsınız

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkan Vekili Filiz Kerestecioğlu, hükümetin uygulamalarının yurt dışındaki yurttaşları ırkçı tehditle karşı karşıya bıraktığını belirterek, “Reddedilen Türkiye değil AKP” dedi.

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen İstanbul Milletvekili Kerestecioğlu, referandumda ‘Hayır’ diyecek yurttaşları ‘terörist’ ilan ettiğini söylediği hükümetin demokrasiden söz edemeyeceğini ifade etti.

‘Avrupa’ya posta atılarak milliyetçi oylara oynandığını’ ancak her türlü anlaşmaya da devam edildiğini savunan Kerestecioğlu, “Avrupa’da aşırı sağ nasıl Müslümanları düşman gösteriyorsa, AKP de sürekli Avrupalıları, kendi dışında herkesi düşman gösteriyor” dedi.

Türkiye ile Hollanda arasında, Türk bakanların Rotterdam’da referandum mitingi yapmasına izin verilmemesi sonrası kriz tırmanmıştı.

‘Evet çıksın diye savaş ilan etmedikleri yer kalmadı’

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik’in “(Hollanda) Bu tavırla kararsız vatandaşlarımızın bile kararını ‘Evet’ yönünde netleştirmiş oldu” sözünü hatırlatan HDP’li vekil, “Böyle mi gerçekten, bununla ilgilendiği mi var insanların… Sokaklarda binlerce dükkan kapanıyor, insanlar alışveriş yapamıyor. Binlerce işsiz var. Turizmciler atılan bu ‘postalardan’ bezmiş durumdalar. Halkımızın gerçek gündemi bu değil. Birkaç ‘Evet’ çıksın diye savaş ilan etmedikleri yer kalmadı” diye konuştu.

‘Reddedilen Türkiye değil AKP’

Hükümetin, Türkiye’ye en çok zararı veren ekonomik kriz ve Suriye meselesinin konuşulmasını istemediğini ifade eden Kerestecioğlu, AKP’nin referanduma kadar ‘faşist Avrupa’ malzemesini kullanacağını söyledi.

HDP’li vekil sözlerini şöyle sürdürdü: “Siz bu ülkelere, Türkiye’nin, halkımızın yararına olacak diplomatik veya ticari görüşmeler yapmaya gitmiyorsunuz. AKP propagandası yapmaya gidiyorsunuz. Sonra da sanki bu ülkeler Türkiye’yi reddetmiş gibi krizin yükünü yurttaşa yüklüyorsunuz. Aslında reddedilen Türkiye değil; AKP. Dolayısıyla portakal ezerek, lale çiğneyerek kimseyi kandıramazsınız artık. Herkese ama herkese zarar veriyorsunuz; yurt dışındaki vatandaşlarımızı da her türlü ırkçı tehdide açık hale getirerek zarar veriyorsunuz; yurdumuzdaki insanlara da turizmi baltalayarak, bu ülkeyi güvensiz kılarak ve ekonomiyi geri dönülmez bataklara saplayarak zarar veriyorsunuz. Ülkenin itibarını zedeliyorsunuz.”

Tutuklu gazetecileri hatırlattı

Kerestecioğlu, tüm dünyada olması gerektiği gibi Türkiye’de de gösteri hakkı ve ifade özgürlüğünün saplanması gerektiğini belirterek “15 yıldır iktidarda olan insanlar zamanında Cizre’ye bakanlarını sokmadılar. 157 gazeteci tutuklu, 13 milletvekili tutuklu ve Türkiye’nin bütün meydanları halka kapatılmış durumda” dedi.

‘Hayır’a OHAL baskısı’

Meclis’te kurulan ‘darbe komisyonu’nun başkanı AKP’li Reşat Petek’in girişimin ‘siyasi ayağı’nın tespit edilemediğini söylemesine değinen HDP’li vekil şunları kaydetti: “Ne enteresan değil mi? Yeni doğum yapmış kadınlar da dahil her türlü sıradan insan cezaevlerinde ama siyasi kanadı olmayan bir darbe girişimi ile karşı karşıyayız. Bizim de buna inanmamızı bekliyorlar. Ve sözde bu darbe girişimine karşı getirilen OHAL ve KHK’lar; 100 binlerce insanın canını yakarken, şimdi de, kendilerinin sabahlara kadar Meclis’i canhıraş, adeta köleler gibi çalıştırıp getirdikleri referanduma karşı ‘Hayır’ oyları yükseldikçe, ‘Hayır’cıların canını yakmak için kullanılıyor OHAL.”

BM’nin raporu

Kerestecioğlu, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komisyonu’nun Türkiye’nin güneydoğusunda düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 2 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve ciddi insan hakları ihlallerinin yapıldığını belirten açıklamasını, “Bu bilanço, bizlerin de defalarca anlatmaya ve olmasını önlemeye çalıştığımız, AKP’nin bilançosudur” sözleriyle değerlendirdi.