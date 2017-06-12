HDP’li vekil Pervin Buldan gözaltına alındı

HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan Diyarbakır’da otelde gözaltına alındı.
Ayrıntılar gelecek…
Yaramazlara biraz batar!
HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan Diyarbakır’da otelde gözaltına alındı.
HDP, darbe girişimini araştırmak için hazırlanan ‘darbe komisyonu’ raporuna muhalefet şerhi düştü.
ABD Başkanı Donald Trump hakkında dava açıldı.
Bingöl’de PKK’lıların önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker hayatını kaybetti.
Evrensel muhabirine ‘propaganda’ suçundan hapis cezası verilirken, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan JİNHA muhabiri tutuklandı.