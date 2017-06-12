Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

HDP’li vekil Pervin Buldan gözaltına alındı


 

HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan Diyarbakır’da otelde gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Ayrıntılar gelecek…

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...