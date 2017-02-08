HDP’li vekil Önder: Çatışma, barışın engeli değil, tam tersine temel gerekçesidir

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, “Çözüm sürecine dönülmesi için çok geç” diyen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’a, “Çatışma dediğiniz şey barışın engeli değil tam tersine temel gerekçesidir” diye yanıt verdi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, tahliye edilen eski Mardin büyükşehir belediyesi eş başkanı Ahmet Türk’ün “Hükümet çözüm yönünde bir adım atarsa biz buna karşılık vermeye hazırız” demesine, “Biz Sayın Türk’ün açıklamalarının çok daha yüksek sesle söylenmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz ama maalesef çok geç olmuştur” diye yanıt vermişti.

Rudaw’a konuşan Önder Kurtulmuş’un açıklamalarına yönelik, “Barışın son kullanma tarihi yoktur. Barış herhangi bir şey uğruna rafa kaldırılabilecek bir şey değildir. Eğer bir kez taraflar barış iradesini ortaya koymuşlarsa, buna sonuna kadar sahip çıkmakla mükelleftirler” dedi.

Çatışmanın barışın engeli değil, temel gerekçesi olduğunu vurgulayan HDP’li vekil şöyle devam etti: “Ama muhatabın anlayışı, üzerinde düşünülmemiş, düşünmeden saf edilmiş sorumsuzca bir söz. Ya da üzerinde çok düşünülmüş, barış bütün kapıları kapatmaya yönelik ince bir söz. İnceliği zarafetinden kaynaklanmıyor ama inceliği kurnazlığından kaynaklanıyor. Bizim bu anlayışı kabul etmemiz mümkün değil.”

‘Çatışma sonsuza kadar süremez’

Önder dünyada hiçbir savaş veya çatışmanın sonsuza kadar sürmediğini hatırlattı: “İlla ki bu iş görüşmelerle sonlandırılacaktır. Kaldı ki bunun bölge halklarına olan maliyeti gün geçtikçe ağırlaşmaktadır. Bu ağırlaşan maliyet de masa ile aramızdaki mesafeyi uzatmaktadır. Bu koşullar sonsuza kadar süremez çünkü bu çatışma yenileni ve yeneni olmayacak bir çatışmadır.”