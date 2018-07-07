HDP’li vekil Leyla Güven’in üç aylık hapis cezası bin lira ödeyince kaldırıldı

Duruşma sırasında HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın fotoğrafını çeken HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e verilen ceza, bin lira ödemesinin ardından kaldırıldı.

Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş, 25 Kasım 2016’da Mardin’de görülen duruşmaya SEGBİS’le katılmıştı.

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Duruşma sırasında ekranda konuşan Demirtaş’ın fotoğrafı çekilmişti. Fotoğrafın yayılması sonrası Güven’e dava açılmıştı. Güven’e yargılama sonucunda ‘gizliliği ihlal’ suçundan üç ay hapis cezası verilmişti.

Avukatlar da cezaya karşı Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’ne (istinaf) başvurmuştu.

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Ceza kaldırıldı

Mezopotamya Ajansı’ndan Deniz Tekin’in haberine göre istinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararını ‘hukuka aykırılıklar olabileceği’ gerekçesiyle bozdu.

Mahkeme, altı aydan az süreli olan davaların ön ödeme ihtarıyla düşürüleceğini hatırlatarak Güven’in üzerine atılı suçun ön ödeme kapsamında olduğunu dile getirdi.

Mahkeme, Güven’in ön ödeme ihtarında belirtilen miktarı süresi içinde ödeyerek makbuzunu dava dosyasına koyması durumunda davanın düşürülmesine karar verdi.

Güven’in avukatları, 1000 liraya denk gelen tutarı ödediklerine dair makbuzu dava dosyasına sundu.

İstinaf mahkemesi de paranın süresinde ödendiğini belirterek Yargıtay yolu açık olmak üzere hapis cezası hükmünü kaldırdı.

Güven, halen tutuklu bulunuyor.