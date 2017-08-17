HDP’li vekil kendini Hasankeyf’e zincirledi: ‘Palmira’daki tarihi katliama benzettim’

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, riskli kayaların düşürüldüğü Hasankeyf’te kendisini zincirledi.

Dihaber’in haberine göre kendisini bir kayaya zincirleyen Aslan, Hasankeyf’in dinamitlendiğini öne sürerek tarihi eserlerle ilgili dünyada kriterler olduğunu söyledi.

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“Hiçbir müzede hiçbir tarihi mekanda flaş dahi çekilmesine izin verilmezken, doğru dürüst bir fotoğraf çekilmesine izin verilmezken, buradan dinamitlenmesi akılların, vicdanların, zihinlerin alacağı bir olay değildir” diyen Aslan, “Patlayıcı kullanımadı” diyen resmi makamların ‘yalan beyan’da bulunduğunu savundu.

IŞİD’e benzetti

Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi, bölgedeki kayaların dinamit benzeri patlayıcılarla düşürüldüğünü, oluşan titreşimin de tarihi yapılara zarar verdiğini iddia etmişti. Vali ise kayaların dağcılar tarafından düşürüldüğünü, patlayıcı kullanılmadığını bildirmişti.

HDP’li vekil, “Diyorlar ki, patlayıcı madde kullanılmamış… Peki, görüntüler çocukların patlattığı balonlar mı? Bu görüntüleri izleyince inanamadım. IŞİD’in Palmira’ya yaptığı tarihi katliama benzettim” diye konuştu.

‘Bedenimizi ezmeleri gerekiyor’

Parti kimliği ya da vekil kimliğiyle eylemi gerçekleştirmediğini anlatan Aslan, şöyle devam etti: “Burada yüzlerce sahabe vardır. Bunların dinamitlenmesi, sular altında kalmasına vicdanımız asla el vermiyor. Meclis tatilde diye bunu fırsat bilerek dinamitlenmesi, tesadüf olmasa gerek. Belirlenmiş planlanmış bir olaydır. ‘Nasılsa OHAL var kimse gelip eylem yapmayacak, haydi biz işimize bakalım’ diye harekete geçmelerini asla kabul etmeyeceğiz. Dinamitlenecek, yakılacak yerler varsa önce bizim bedenimizi ezmeleri gerekiyor. İnsan kimliğimle buradayım. Bölge insanı olarak buradayım. Bütün doğa tarih kültür severleri Hasankeyf’in çığlığına davet ediyorum. Bizim bu talana bu yok oluşa ‘Dur’ dememiz gerekir. Resmi makamlarda bundan vazgeçmesi lazım.”