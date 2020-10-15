HDP’li vekil, ‘İhmal var’ demişti: Cezaevindeki ölüme bakanlık soruşturması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hayatını kaybeden Mustafa Kabakçıoğlu’nun ölümüne ilişkin inceleme yapmak üzere iki bakanlık müfettişi görevlendirdi.

Fotoğraf: Arşiv

HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, dün, Twitter hesabından bakana seslendiği bir mesaj paylaşmıştı:

Reklam

“Tek başına ölüm! Yapayalnız, hasta, bitirilmiş… Rutubetli, dökük, tek kişilik bir hücrede… KHKlı eski polis Mustafa Kabakçıoğlu Gümüşhane cezaevinde bu dünyaya böyle veda etti dört ayı kalmıştı tahliyeye ama o tükenmişti. İhmal doluydu ölümü, hiç duydun mu @abdulhamitgul“

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı akşam, Kabakçıoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmayla ilgili bazı bilgi ve belgelerin kamuoyuna sızdırılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Savcılık, hastaneye gitmek istemediğini açıklamıştı

Başsavcılığın açıklamasında, 29 Ağustos’ta hayatını kaybeden Kabakçıoğlu’nun rahatsızlanması üzerine 20 ve 27 Ağustos’ta hastaneye götürülmek istendiği ancak kendisinin bunu reddettiği belirtilmişti.

Reklam

Hücrede, sandalyede hareketsiz bir şekilde oturur durumda bulunan ve öldüğü belirlenen Kabakçıoğlu’na yapılan iki Covid-19 testinin negatif çıktığı, otopsi sonucunun ise henüz ellerine ulaşmadığı, sözkonusu cezaevinde hiçbir vakaya rastlanmadığı kaydedilmişti.

AA’nın haberine göre Adalet bakanı, Kabakçıoğlu’nun ölümüne ilişkin ayrıntılı inceleme yapılması için müfettiş görevlendirilmesi talimatı verdi.

Bakan Gül’ün talimatıyla görevlendirilen iki müfettiş, ihmal olup olmadığını inceleyecek.

‘Fotoğraf yanısamasa olmayacaktı’

Konuyu gündeme taşıyan Gergerlioğlu ise müfettiş görevlendirilmesinin ardından şu paylaşımı yaptı: “Fotoğraf kamuoyuna yansımasa bu olmayacaktı. Konu takibimizde olacak, umarım büyük ihlalleri açığa çıkaracak adil bir teftiş yapılır Adalet Bakanı, Gümüşhane cezaevindeki hükümlü Kabakçıoğlu’nun ölümüyle ilgili iki müfettiş görevlendirdi.”