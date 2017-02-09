HDP’li vekil Hüda Kaya’ya 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya hakkında 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kaya, Diyarbakır başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 28 Ocak’ta gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

HDP’li vekil serbest bırakılmasının ardından “Bu yaşadıklarımı idamla yargılandığım 28 Şubat döneminde bile inanın yaşamadık” demişti.

Dihaber’in haberine göre Kaya hakkında ‘örgüt üyesi olmak’, ‘örgüt propagandası yapmak’ ve ‘Suç işlemeye alenen tahrik etme, halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma’ iddiasıyla 11 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İddianamede HDP’li vekilin sokağa çıkma yasağı ilan edilen Sur’da yaşanan çatışma ve insan hakları ihlallerine ilişkin Demokratik İslam Kongresi’nin basın açıklamasında söylediği şu sözler suç unsuru kabul edildi: “Bugün Kürt halkı burada katledilirken bebekleriyle, çocuklarıyla, namazın başında seccadesinde katledilen yaşlılarıyla, din alimleriyle, hocalarıyla, abdest alırken katledilen kadınlarımızla Taybet Ana günlerce cenazesi yoldan alınamadı. Sivillerimizle katledilmeye devam eden bir halk burada ölümlere infazlara karşı özgürlük, adalet mücadelesi verirken Türkiye medyası, Türkiye basını bütün siyasiler ve medya, yazarlar, her akşam televizyonlarda konuşan danışman diye bilinen, stratejisit diye bilinen, yazar diye bilinen insanlar milyonlarca halkımızın zihnini büyümeye, uyuşturmaya, çarpıtmaya devam ediyorlar. Kürt halkı burada yediden yetmişe diye değil, anne karnından yaşlısına kadar katledilirken bütün dünyaya ve Türkiye halklarına burada teröristlerle savaş veriliyor diye kandırılabiliyorlar, inandırılabiliyorlar. Biz buradaki katliamlara şahidiz. Kimin kimi öldürdüğünün çok iyi farkındayız…”