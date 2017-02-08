HDP’li vekil Gülser Yıldırım’a 81.5 yıla kadar hapis talebi

Tutuklu HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım hakkında 27.5 yıldan 81.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Dihaber’e göre Diyarbakır 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği iddianamede Yıldırım, ‘örgüt kurma ve yönetme,’ ‘örgüt propagandası yapmak,’ ‘suçu ve suçluyu övme,’ ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ ve ‘suç işlemeye alenen tahrik,’ ‘halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma’ ile ‘toplantı ve yürüyüşün zorla dağıtılması’yla suçlanıyor.

Gerekçeler

Suçlamaların gerekçeleri ise Yıldırım’ın 2016’da Şırnak’ın Cizre ve Mardin’in Nusaybin ve Dargeçit ilçelerindeki çatışmalara ilişkin basın açıklamalarına katılması ve konuşma yapması, yürüyüşlere, mezarlık ziyaretlerine katılması.

İddianamede bu eylem ve etkinliklere katılan Yıldırım’ın ‘örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru göstermek, övmek ve bu yöntemlere başvurmayı teşvik etmek suretiyle propagandasını yaptığı’ ileri sürülürken, Dargeçit’te sarf ettiği “Vuracaksanız bizi vurun, insanlar tandırını yakamıyor, vicdanı olanların rahatsız olduğunu biliyorum, nasıl uygulamadır” sözleri de suç unsuru sayıldı.

Öte yandan Diyarbakır 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması ve kaçma şüphesini gerekçe göstererek Yıldırım’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Yıldırım’ın dosyası Mardin’de yetkili nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Eş başkanlar dahil 12 vekil tutuklu

Eş başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu HDP’li 12 vekil, 4 Kasım’da sabaha karşı evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır milletvekilleri Ziya Pir ve İmam Taşçıer ve Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Demirtaş ve Yüksekdağ’la birlikte grup başkan vekili İdris Baluken, Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Selma Irmak, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ve Şırnak Milletvekili Ferhat Encü tutuklanmıştı. İki gün sonra da Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan tutuklanmıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ve Siirt Milletvekili Besime Konca da Ankara’da gözaltına alınmalarının ardından 12 Aralık’ta tutuklanmıştı. Böylece tutuklu vekil sayısı 12’ye yükselmişti.

Birlik’in ardından Baluken’in de tahliye edilmesiyle beraber tutuklu HDP’li vekillerin sayısı 10’a düşmüştü. Meral Danış Beştaş ve Ayhan Bilgen’in tutuklanmasıyla bu sayı yeniden 12’ye yükselmişti.