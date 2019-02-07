HDP’li vekil Feleknas Uca’ya ‘terör örgüt üyeliği’ suçundan 15 yıl hapis istemi

Terör soruşturması kapsamında yargılanan HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca için 15 yıla kadar hapis istendi.

Fotoğraf: Arşiv

Çeşitli tarihlerdeki basın açıklaması, yürüyüş ve konuşmaları nedeniyle Uca hakkında dava açılmıştı.

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Cumhuriyet’in haberine göre Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Uca için ‘terör örgütüne üye olmak’ suçundan yedi yıl altı aydan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Uca’nın avukatı, esas hakkında savunma hazırlamak üzere mahkemeden süre talebinde bulundu.

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Mahkeme, talebi kabul ederek duruşmayı erteledi.