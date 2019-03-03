HDP’li vekil Dersim Dağ süresiz açlık grevine başladı

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ ‘PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik tecride son verilmesi ve açlık grevi eylemlerine dikkat çekmek‘ süresiz, dönüşümsüz açlık grevine başladı.

Fotoğraf: Twitter

Dağ’la birlikte beş kişi daha Diyarbakır’da açlık grevi eylemine katıldı.

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HDP’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “AKP hükümetinin, Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması konusunda adım atmamasını ve açlık grevi eylemlerine duyarsız kalmasını protesto etmek amacıyla milletvekilimiz Dersim Dağ ile birlikte yurttaşlarımız Bilal Özgezer, İsmet Yıldız, Salih Canseven, Salih Tekin ve Sevican Yaşar bugün Diyarbakır’da süresiz-dönüşümsüz açlık grevi eylemine başladıklarını duyurdular.”

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) eş başkanı ve HDP Hakkari milletvekili Leyla Güven de Öcalan’a uygulanan görüş yasağının kaldırılması amacıyla 116 gün önce açlık grevine başlamıştı.