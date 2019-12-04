HDP’li vekil: Demirtaş’a holter cihazı takıldı

Tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nde rahatsızlanan ve önceki gün hastaneye kaldırılıp taburcu edilen HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’a holter takıldığı açıklandı.

Fotoğraf: HDP

Avukatı Aygül Demirtaş, önceki gün Demirtaş’ın 26 Kasım’da göğüs sıkışması sonucu geçici olarak bilincinin kapandığını, doktorun hastaneye sevkini istemesine rağmen sevk edilmediğini açıklamıştı. Demirtaş, bunun üzerine Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılmış, hastaneden poliklinik önerisiyle taburcu edilmişti.

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Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre Demirtaş’ı ziyaret eden HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, “Demirtaş’a holter cihazı takıldı, sonuçlar bekleniyor” dedi.

İpekyüz, genel merkezin HDP eski eş genel başkanının sağlık sorunundan geç haberdar olmasının nedenini, “Demirtaş, kamuoyu bilsin istemedi” diyerek açıkladı. Demirtaş’ın genel sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen İpekyüz, cihazın ölçümlerinden sonra kendisine kalp ve damar rahatsızlığı teşhisi konması halinde müdahale edileceğini belirtti.

HDP’li vekil şunları söyledi: “Demirtaş’a bu hafta başına kadar tek müdahale cezaevi doktoru tarafından yapılıyor. Önceki gün sevk edildikten sonra kalp ritmi ve tansiyonu takip eden holter cihazı takılıyor. Diğer muayenelerin sonuçları ise normal çıkıyor. Morali çok iyi ama holter testinin sonucu henüz kesinleşmedi.”