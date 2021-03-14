HDP’li vekil Berdan Öztürk’e terör soruşturması

Ankara başsavcılığı, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan soruşturma başlattı.
Başsavcılığın açıklamasında, Öztürk’ün Kürt Bölgesel Yönetiminin (KBY) Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus’un ziyareti dolayısıyla hatıra pulu bastırılmasıyla ilgili açıklamalarının bazı haber sitelerinde yayımlandığı anımsatıldı.
Burada kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek Öztürk hakkında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2 maddesi kapsamında ‘terör örgütü propagandası’ yapmak suçundan soruşturma başlatıldığı bildirdi.