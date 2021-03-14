HDP’li vekil Berdan Öztürk’e terör soruşturması

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’nün ardından atılan bir slogan nedeniyle kadınların gözaltına alınmasıyla ilgili çağrıda bulundu. Slogan atıldığı için kadınların gözaltına alınmasının ifade özgürlüğünün ihlâli olduğu belirtildi.