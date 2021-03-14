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Yaramazlara biraz batar!

HDP’li vekil Berdan Öztürk’e terör soruşturması

Ankara başsavcılığı, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan soruşturma başlattı.

Fotoğraf: Reuters

Başsavcılığın açıklamasında, Öztürk’ün Kürt Bölgesel Yönetiminin (KBY) Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus’un ziyareti dolayısıyla hatıra pulu bastırılmasıyla ilgili açıklamalarının bazı haber sitelerinde yayımlandığı anımsatıldı.

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Burada kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek Öztürk hakkında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2 maddesi kapsamında ‘terör örgütü propagandası’ yapmak suçundan soruşturma başlatıldığı bildirdi.

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