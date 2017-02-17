HDP’li vekil Baluken hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartıldı

HDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

Baluken, 4 Kasım 2016’da evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınan 12 HDP’li vekilden biriydi. HDP’li vekil, eş genel başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’la beraber tutuklanan dokuz isim arasında yer almıştı. Yaklaşık üç aylık tutukluluğun ardından Baluken, 30 Ocak’ta yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye edilmişti.

Tahliyesinin ardından üç hafta geçmeden Baluken hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

Eş başkanlar dahil 11 vekil tutuklu

Eş başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu HDP’li 12 vekil, 4 Kasım’da sabaha karşı evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır milletvekilleri Ziya Pir ve İmam Taşçıer ve Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Demirtaş ve Yüksekdağ’la birlikte grup başkan vekili İdris Baluken, Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Selma Irmak, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ve Şırnak Milletvekili Ferhat Encü tutuklanmıştı. İki gün sonra da Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan tutuklanmıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ve Siirt Milletvekili Besime Konca da Ankara’da gözaltına alınmalarının ardından 12 Aralık’ta tutuklanmıştı. Böylece tutuklu vekil sayısı 12’ye yükselmişti.

Birlik’in ardından Baluken’in de tahliye edilmesiyle beraber tutuklu HDP’li vekillerin sayısı 10’a düşmüştü.

Buna karşılık Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in tutuklanmasıyla sayı yeniden 12’ye yükselmişti.

Ferhat Encü’nün tahliye edilmesiyle HDP’li tutuklu vekil sayısı 11’e düşmüştü.