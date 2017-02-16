HDP’li vekil Ayhan Bilgen’e 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen hakkında 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bilgen Diyarbakır’da gözaltına alınıp nöbetçi mahkeme kararıyla ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakılmış, ancak başsavcılığın itirazı üzerine ‘yakalama kararı’ çıkarılarak tutuklanmıştı.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Bilgen hakkında ‘örgüt üyesi olmak’, ‘suç işlemeye alenen tahrik etme’ ve ‘halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma’ iddiasıyla 11 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Savcı iddianamede, IŞİD’in Kobane’ye yönelik saldırıyı yoğunlaştırdığı ve bölgenin kontrolünü büyük ölçüde sağladığı sırada ‘PKK yöneticilerinin yaptığı açıklama ve çağrılar üzerine partinin kurumsal Twitter hesabı üzerinden halkın sokağa dökülmesi‘ yönünde paylaşımlarda bulunduğunu öne sürdü.

Sokağa çıkma çağrısı sonrası ülke genelinde şiddet olaylarının yaşandığını, olaylarda çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini ve yaralandığını vurgulayan savcı, aralarında kamu kurumlarının da bulunduğu çok sayıda yerin de zarar gördüğünü ifade etti.

Eş başkanlar dahil 11 vekil tutuklu

Eş başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu HDP’li 12 vekil, 4 Kasım’da sabaha karşı evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır milletvekilleri Ziya Pir ve İmam Taşçıer ve Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Demirtaş ve Yüksekdağ’la birlikte grup başkan vekili İdris Baluken, Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Selma Irmak, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ve Şırnak Milletvekili Ferhat Encü tutuklanmıştı. İki gün sonra da Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan tutuklanmıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ve Siirt Milletvekili Besime Konca da Ankara’da gözaltına alınmalarının ardından 12 Aralık’ta tutuklanmıştı. Böylece tutuklu vekil sayısı 12’ye yükselmişti.

Birlik’in ardından Baluken’in de tahliye edilmesiyle beraber tutuklu HDP’li vekillerin sayısı 10’a düşmüştü.

Buna karşılık Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in tutuklanmasıyla sayı yeniden 12’ye yükselmişti.

Ferhat Encü’nün dün tahliye edilmesiyle HDP’li tutuklu vekil sayısı 11’e düştü.

HDP’li Bilgen ve Beştaş Silivri’ye götürüldü