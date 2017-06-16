HDP’li vekil Altan Tan’a ‘kin ve düşmanlığa tahrik’ten iki yıl hapis cezası

Düzenlediği roman ve öykü ödülünün duyurusu konusunda yardım için, Ayrıntı Yayınları bünyesindeki Ayrıntı Dergi’den katılım ve destek isteyen Ankara Üniversitesi’ne yayınevinden yanıt geldi: “Yazarlarımızın Erkan İbiş’ten ödül almasının bize prestij değil utanç getireceğini düşünüyoruz.”