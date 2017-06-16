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HDP’li vekil Altan Tan’a ‘kin ve düşmanlığa tahrik’ten iki yıl hapis cezası


 

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’a, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan yargılandığı davada iki yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Fotoğraf: DHA

Tan hakkında 21 Mart 2012 tarihinde Şanlıurfa’daki Nevruz’da yaptığı konuşmada, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan hazırlanan fezleke, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardından davaya dönüşmüştü.

CNN Türk’te yer alan habere göre Şanlıurfa 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Tan’a iki yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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