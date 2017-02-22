HDP’li vekil Altan Tan’a beş ayrı suçtan 38,5 yıla kadar hapis talebi

Diyarbakır’da gözaltına alındıktan sonra ‘adli kontrol’le serbest bırakılan HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan hakkında beş ayrı suçtan 38,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tan’ın, Diyarbakır başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında, ‘Kobani eylemleri’nden sonra yapılan basın açıklaması nedeniyle gözaltına alındığı belirtilmişti.

AA’nın haberine göre, Diyarbakır başsavcılığı tarafından Tan hakkında hazırlanan 304 sayfalık iddianame kabul edildi.

İddianamede, Tan’ın ‘Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ve PKK kurucularının ideolojisi doğrultusunda hareket ettiği’ ve ‘örgütün silahlı eylemlerine’ sahip çıktığı belirtildi.

Tan’ın ‘siyasi faaliyet görünümü altındaki eylemlerinin salt siyasi faaliyet kapsamında görülemeyeceği’nin belirtildiği iddianamede HDP’li vekilin eylemlerinin ‘silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil terör örgütü üyesi olma suçunu’ oluşturduğu kaydedildi.

‘Polise yumruk atmaya çalıştı’

İddianamede, Diyarbakır’da 2012 yılında yasaklanan Nevruz etkinliğinde alana doğru yürüyüşe geçen grubun ön saflarında yer aldığı, güvenlik güçlerince oluşturulan barikatı geçmek için “Siz ne yapıyorsunuz” diyerek bir polise yumruk atmaya çalıştığı kaydedildi.

İddianamede, şu ifadelere yer verildi: “Tan’ın, güvenlik güçlerine yönelik darp girişiminde bulunmasının yanı sıra görevli bir polis amirine, ‘Sicilini ver küstah! Kim sana bu yetkiyi verdi? Utanmaz adam. Sen ülke sevmeyi bana mı öğreteceksin? Terbiyesiz’ şeklinde hakaret ettiği, milletvekilliği zırhını kullanarak güvenlik güçlerinin görevini yapmasına engel olduğu ve eylemci kitleyi kışkırttığı, ısrarla yolu trafiğe kapatarak beraberinde bulunan diğer milletvekilleri ve yöneticilerle kol kola girerek nevruz alanına yürüdüğü ve örgüt propagandası olabilecek tarzda zafer işareti yaparak eylemci kitleyi selamladığı ve alkış tuttuğu tespit edilmiştir. Şüphelinin bu haliyle, ‘terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’ ve ‘2911 sayılı Kanuna Muhalefet’ suçlarını işlediği anlaşılmıştır.”

17,5 yıldan 38,5 yıla kadar hapis talebi

Tan’ın PKK üyeleri ve sembolleriyle fotoğraf çektirerek ‘örgüt propagandası’ yaptığının belirtildiği iddianamede, ‘Demhat Koçer’ kod adlı Rıdvan Aktaş’ın cenazesine katıldığı aktarıldı.

HDP’li vekil hakkında, ‘silahlı terör örgütünü kurma ve yönetme’, ‘Kobani eylemleri’nde ‘suç işlemeye tahrik’ ve ‘2911 sayılı Yasaya Muhalefet’, ‘örgüt propagandası’ ve ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından 17,5 yıldan 38,5 yıla kadar hapis ve mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi istendi.

Eş başkanlar dahil 13 vekil tutuklu

Eş başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu HDP’li 12 vekil, 4 Kasım 2016’da sabaha karşı evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır milletvekilleri Ziya Pir ve İmam Taşçıer ve Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Demirtaş ve Yüksekdağ’la birlikte grup başkan vekili İdris Baluken, Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Selma Irmak, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ve Şırnak Milletvekili Ferhat Encü tutuklanmıştı. İki gün sonra da Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan tutuklanmıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ve Siirt Milletvekili Besime Konca da Ankara’da gözaltına alınmalarının ardından 12 Aralık’ta tutuklanmıştı. Böylece tutuklu vekil sayısı 12’ye yükselmişti.

Birlik’in ardından Baluken’in de tahliye edilmesiyle beraber tutuklu HDP’li vekillerin sayısı 10’a düşmüştü.

Buna karşılık Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in tutuklanmasıyla sayı yeniden 12’ye yükselmişti.

Encü’nün salıverilmesiyle 11’e düşen HDP’li tutuklu vekil sayısı, Encü’nün tutuklanmasıyla yeniden 12’ye yükselmişti.

Son olarak Baluken’in yeniden tutuklanmasıyla sayı 13’e çıkmıştı.