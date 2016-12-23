HDP’li vekil Akdoğan hakkında 85 yıla kadar hapis istemi

Tutuklu HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan hakkında 85 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Dihaber’de yer alan habere göre Hakkari 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Akdoğan’ın ‘suçu ve suçluyu övmek,’ ‘kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma,’ ‘örgüte üye olma’ ve ‘örgüt propagandası’ suçlamalarından 85 yıl kadar hapsi istendi.

İddianamede Akdoğan’ın operasyonlar ve sokağa çıkma yasaklarını protesto ettiği, çatışmalarda ölenlerin cenaze törenlerine gittiği, mezarlık ve taziye çadırlarını ziyaret etmesi de suçlamalara delil olarak gösterilirken, yaptığı konuşmalarda ırk ve din vurgusu yaptığı, bunun da halkta kin ve düşmanlığa sebep olabileceği ileri sürüldü.

Parti etkinlikleri ‘örgüt faaliyeti’ sayıldı

Akdoğan’ın siyasi parti faaliyeti kapsamında katıldığı 14 etkinliğin salt siyasi parti faaliyeti kapsamında görülmeyeceği ve düşünülemeyeceği savunulan iddianamede, HDP’li vekilin bu etkinliklere katılarak ‘örgütün hiyerarşik yapısı içinde yer aldığı’ öne sürüldü.

İddianameyi kabul eden mahkeme, davanın ‘güvenlik’ gerekçesiyle başka bir ile nakli için savcılığa yazı yazarken, ilk duruşmanın 12 Ocak’ta görüleceği kaydedildi.

12 vekil tutuklu

Eş başkanlar Yüksekdağ ve Demirtaş’ın da aralarında olduğu HDP’li 12 vekil, 4 Kasım’da sabaha karşı evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmış, Diyarbakır milletvekilleri Ziya Pir ve İmam Taşçıer ve Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, Demirtaş ve Yüksekdağ’la birlikte grup başkan vekili İdris Baluken, Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Selma Irmak, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ve Şırnak Milletvekili Ferhat Encü ise 9 Kasım’da tutuklanmıştı.

İki gün sonra da Hakkari milletvekili Nihat Akdoğan tutuklanmıştı.

13 Aralık’ta da Siirt milletvekili Besime Konca ve Diyarbakır milletvekili Çağlar Demirel tutuklanmıştı.