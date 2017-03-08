HDP’li üç vekile 10’ar yıla kadar hapis istemi

Tutuklu HDP’li vekiller İdris Baluken. Çağlar Demirel ve İmam Taşçıer hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Üç isim hakkında 10 Ekim 2015’te Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki operasyonları protesto eylemi sırasında yaptıkları konuşma nedeniyle Diyarbakır başsavcılığınca başlatılan soruşturma sonunda hazırlanan iddianame Diyarbakır 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede üç vekil hakkında, ‘cumhurbaşkanına hakaret,’ ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret’ ve ‘Türk milletini, Cumhuriyetini ve Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılama’ suçlarından 3.5’ar yıldan 10’ar yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede üç vekilin bir televizyon kanalında yaptıkları konuşma da yer aldı. Taşçıer’in dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu ve başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan’a, Baluken’in ise Davutoğlu’na hakaret ettiği öne sürüldü.

Yargılamanın önümüzdeki günlerde başlayacağı belirtildi.

Eş başkanlar dahil 13 vekil tutuklu

Eş başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu HDP’li 12 vekil, 4 Kasım 2016’da sabaha karşı evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır milletvekilleri Ziya Pir ve İmam Taşçıer ve Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Demirtaş ve Yüksekdağ’la birlikte grup başkan vekili İdris Baluken, Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Selma Irmak, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ve Şırnak Milletvekili Ferhat Encü tutuklanmıştı. İki gün sonra da Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan tutuklanmıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ve Siirt Milletvekili Besime Konca da Ankara’da gözaltına alınmalarının ardından 12 Aralık’ta tutuklanmıştı. Böylece tutuklu vekil sayısı 12’ye yükselmişti.

Birlik’in ardından Baluken’in de tahliye edilmesiyle beraber tutuklu HDP’li vekillerin sayısı 10’a düşmüştü.

Buna karşılık Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in tutuklanmasıyla sayı yeniden 12’ye yükselmişti.

Encü’nün salıverilmesiyle 11’e düşen HDP’li tutuklu vekil sayısı, Encü’nün tutuklanmasıyla yeniden 12’ye yükselmişti.

Baluken’in yeniden tutuklanmasıyla sayı 13’e çıkmıştı.