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HDP’li Tuğluk’un annesinin cenazesine saldırılmıştı: Faillerden biri muhtar adayı

Eski HDP eş genel başkanı Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un cenazesine yönelik saldırının faillerinden biri olan ve gözaltında tutulduğu karakolda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile fotoğraf çektirdiği ortaya çıkan Murat Alp saldırının yaşandığı mahalleden muhtar adayı oldu.

Hatun Tuğluk’un cenazesi Ankara’nın Gölbaşı ilçesi İncek Mahalle Mezarlığı’na defnedilmek istenmiş, ancak ırkçı saldırı sonucu cenaze mezardan çıkarılarak Tunceli’ye götürülmüştü.

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Olay gecesi bazı saldırganlar gözaltına alınırken, İçişleri Bakanı Soylu’nun gözaltındaki şüphelilerden Murat Alp ile karakolda çektirdiği fotoğraf basına yansımıştı. Fotoğraf için konuşan Soylu “Mahalle eşrafı karakolda bizimle fotoğraf çekilmek istedi” demişti.

Buraya Ermeni gömdürtmeyiz” diyerek cenazeye saldıran 19 kişi hakkında dava açılırken, Alp’in de içinde olduğu üç tutuklu sanık ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Alp, duruşmada kendisini “Cenazeyi terörist cenazesi diye biliyordum. Her gün şehit cenazelerinden sıkıldığımız için bunu yaptık” diye savunmuş, cenaze sahiplerine küfür ettiğini kabul etmişti. Alp, Soylu ile çektirdiği fotoğrafa dair sorulara yanıt vermemiş ve cenaze sahiplerinden özür dilemişti.

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Fotoğraf: Arıgerçek

Artıgerçek’ten Derya Okatan’ın haberine göre, Murat Alp 31 Mart yerel seçimleri için İncek Mahallesi’nden muhtar adayı oldu.

Murat Alp, özgeçmişini ve vaatlerini şöyle açıkladı:

“1978 yılı Gölbaşı İncek Mahallesi doğumluyum. Doğduğum tarihten beri mahallemizde ikamet etmekteyim. Evli ve 5 çocuk babasıyım. İnşaat sektöründe başlamış olduğum iş hayatıma hizmet sektöründe devam etmekteyim. İncek Mahallesi Ankara’nın gözde mahallelerinden biri olduğunun bilincinde olup geçmişten günümüze kadar gelmekte olan sorunları görmekteyiz. İncek mahallemizin ismine yakışır şekilde hizmet almadığını ve yapılması gereken birçok eksiğinin olduğunu düşünerek mahallemizin muhtar adayı olarak oylarınıza talibim. Hayat tecrübelerimi, çalışkanlığımı sizlerle paylaşmak için ve başarı yolunun samimiyetten dürüstlükten geçtiğinin bilincinde olduğumdan İncek mahallemize muhtar adayı oldum. Desteklerinizi bekliyorum.

Muhtar olduktan sonra yapacaklarımız:

Mahallemizde altyapısız sokak kalmayacak,

Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için parklar ve oyun bahçeleri oluşturulacak,

Karanlık Sokak kalmayacak, aydınlatma sorunu çözülecek,

Yeşil alanlar çoğalacak, yol kenarları ağaçlandırılacak,

Gençler ve kadınlar için halk eğitim merkezi yapılacak, kurslar verilecek,

Mahallemizin yol ve asfalt sorunları çözülecek,

Kızılay İncek dolmuş hattı oluşturulacak,

Mahallemize anons sistemi kurulacak,

Mezarlığımıza şadırvan ve bay-bayan WC yapılacak,

Mahalle güvenliği için kamera sistemleri ve bekçi sayıları artırılacak,

Çevre temizliğine önem verilecek ve çöpler zamanında alınacak,

Sokak hayvanları için beslenme noktaları oluşturulacak, kışları rahat geçirmeleri için barınma ihtiyaçları sağlanacak.”

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