HDP’li Tuğluk’a tutuklu olduğu cezaevi önünde eyleme katılmaktan hapis cezası

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’a bir yıl altı ay hapis cezası verildi.
Tuğluk, Kocaeli F Tipi Cezaevi önünde yapılan eylemlere katıldığı gerekçesiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.
Duruşmaya Tuğluk’un yanısıra avukatı Nuri Tan da katıldı. Tuğluk, önceki savunmalarını tekrar ederek beraatini istedi.
Kandıra asliye ceza mahkemesi, Tuğluk’a ‘toplantı ve gösteri kanununa muhalefet’ suçundan bir yıl altı ay hapis cezası verdi.
HDP yöneticisi halihazırda daha önce önünde eylem yaptığı hapishanede tutuklu bulunuyor.
Toplam dokuz HDP’li vekil hapiste.