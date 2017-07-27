HDP’li Tuğba Hezer ve Faysal Sarıyıldız’ın vekillikleri düşürüldü

HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer ve HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız’ın vekillikleri düşürüldü.
Öztürk’ün genel kurula uzun süredir devamsızlık yapması gerekçesiyle vekilliğinin düşürülmesi için TBMM’de alt komisyon kurulmuştu.
Komisyondan Meclis’e gelen dosya üzerine yapılan oylamada karar, 20’ye karşı 324 oyla alındı.
HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız’ın da vekilliği düşürüldü. Sarıyıldız için karar 328 oyla alındı.
Daha önce HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksedağ’ın 21 Şubat’ta milletvekilliği, 9 Mart’ta parti üyeliği düşürülmüştü.
HDP’nin eş genel başkanı dahil 10 vekili halen tutuklu.