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Yaramazlara biraz batar!

HDP’li Toğrul’a göre AKP seçmeninin yüzde 25-35’i ‘Hayır’ı düşünüyor

 

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda yüzde 56-57 oranında ‘Hayır’ çıkacağını belirterek, AKP seçmeninin bir kısmının da ‘Hayır’ vermeyi düşündüğünü söyledi.

Fotoğraf: DHA

Yurttaşların çok farklı kesimlerinin, farklı gerekçelerle ‘Hayır’ oyu vereceklerini söyleyen Toğrul, çoğulcu anayasa taleplerinin olduğunu kaydederek, AKP seçmeninde ‘Hayır’ı düşünen yüzde 25 ila 35’lik bir kesim olduğunu dile getirdi: “Bizim edindiğimiz hissiyat AKP’ye oy veren önemli bir kesiminin de kafasının bu seçimde ‘Ya daha ne istiyorlar?’ gibi sorgulamaya başladığı ve bu referandumda ‘Hayır’ı tartıştığı görüyoruz. Ben şuna inanıyorum; AKP’ye farklı gerekçelerle şimdiye kadar oy vermiş, yüzde 25- 35’lik bir kesimin en azından kafasında ‘Evet’i düşündüğü kadar, ‘Hayır’ı da düşünmeye başladığını görüyoruz.”

‘Yüzde 56-57’nin üzerinde ‘Hayır’ çıkacak’

MHP lideri Devlet Bahçeli’ye rağmen, MHP tabanında referanduma ilişkin tavrın değiştiğini kaydeden Toğrul, “Çok farklı zeminlerin, hiç uzlaşmaz, bir araya gelmez kesimler baktığımızda bir aradalar ve farklı gerekçelerle ‘Hayır’ diyorlar. Ben dolayısıyla toplumun ciddi bir kesiminin ‘Hayır’ çıkması noktasında tavır koyacağını düşünüyorum” dedi.

AKP’nin referanduma gittiği için pişmanlık duymaya başladığını savunan Toğrul, beklentisini de “Güçlü bir şekilde ‘Hayır’ çıkacağını düşünüyorum en az yüzde 56-57’nin üzerinde” diye açıkladı.

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