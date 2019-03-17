HDP’li Temelli’den Hürriyet’e: O yalanların hesabını vereceksiniz

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin sözlerini çarpıtmakla suçlanan Hürriyet gazetesine “O yalanların hesabını vereceksiniz” dedi.

Temelli, Artı TV’de canlı yayında, CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş ve İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu için “Seçilmişse bilecek ki HDP oylarıyla seçilmiştir” demişti. Hürriyet ise Temelli’nin sözlerini içeren haberini Twitter hesabından “HDP Eş Genel Başkanı Temelli’den açık açık itiraf ve tehdit: ‘İstanbul ve Ankara’yı İmamoğlu ve Yavaş değil HDP yönetecek’“ başlığıyla vermişti.

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Haberin ardından özellikle Twitter’da birçok kişi gazeteyi Temelli’nin söylemediği bir sözü ona atfetmekle suçlayıp gazeteyi açıklama yapmaya çağırmıştı. Hürriyet de bunun üzerine sitesinden yayınladığı bir yazıda, asıl açıklama yapması gerekenin kendileri değil Temelli olduğunu ifade etmişti.

Bianet’in haberine göre İstanbul Esenler’de konuşan Temelli, Hürriyet’ yönelik “Haberi yapan sensin, ben niye düzelteyim” dedi.

Temelli şöyle konuştu: “Yalandan besleniyorlar. O kendi çeperine çektiği, yandaşlaştırdığı medya da aynı değirmene su taşımaya devam ediyor. Çıkmışlar yalan haber yapmışlar. Sonra da diyorlar ki haberi Sezai Temelli düzeltsin, ama haberi yapan sensin, ben niye düzelteyim. Tamam biz iktidara gelip bu enkazı kaldıracağız her şeyi düzelteceğiz ama siz o yalanların hesabını vereceksiniz.”