HDP’li Temelli: Halk kararını zaten verdi

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Abdullah Öcalan’ın kaleminden çıktığı belirtilen bir mektupta İstanbul’da HDP’ye yönelik ‘tarafsızlık’ çağrısı yapılmasına ilişkin “Halk kararını zaten bir hafta önce verdi” dedi.

Fotoğraf: DHA

Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Ali Kemal Özcan, Abdullah Öcalan ile görüştüğünü ve Öcalan’ın kendisine bir mektup verdiğini öne sürmüştü. Özcan, Öcalan’ın mektubunda ‘seçimlerde tarafsız çizgide ısrar edilmesini’ istediğini iddia etmişti. Öcalan’ın avukatları ise yarın bu konuda bir açıklama yapacaklarını duyururken, HDP’li Ziya Pir de bunun ‘yalan haber’ olduğunu söyledi.

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Akademisyen Özcan’ın açıklamalarını Anadolu Ajansı servis ederken, iktidara yakın bazı gazeteciler sosyal medyada Öcalan tarafından yazıldığı öne sürülen bir mektubun fotoğrafını paylaştı.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’a konuşan Temelli, Temelli, Öcalan’ın AA’nın servis ettiği gibi seçimlerde tarafsızlık çağrısı yapması halinde, parti olarak tutumlarının değişip değişmeyeceği yönündeki soru üzerine, “Avukatların açıklamasını görmemiz lazım, onu görene kadar kimse gerçeği bilemez. AA ile benzer yönde gelir mi, gelmez mi bilmiyorum. Ama halk kararını zaten bir hafta önce verdi. Sayın Öcalan, son derece titiz davranan bir insandır, siyasi süreçleri de çok iyi değerlendirir” diye konuştu.

Demirtaş: İmamoğlu desteklenmeli

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘millet ittifakı’nın CHP’li İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun söyleminin desteklenmesi gerektiğine inandığını belirtmişti.