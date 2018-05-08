HDP’li Taşdemir’e ‘terör propagandası’ iddiasıyla ceza, Öztürk’e beraat

Erzurum’da yargılanan HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir’e bir yıl sekiz ay hapis cezası verildi, kentin diğer bir HDP’li vekili Berdan Öztürk ise beraat etti.

DHA’nın haberine göre Şırnak’ın Cizre ilçesinde hayatını kaybeden Özgür Kadın Kongresi (TJA) üyesi Berjin Demirkaya dahil PKK’lı oldukları iddia edilen beş kişinin Eruzum’da 2016’daki cenazesine Taşdemir ve Öztürk de katılmıştı.

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İki vekil hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan beşer yıla kadar hapis cezası istemiyle Erzurum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

‘İdeolojik yönden toplumu etkileyebilirler’

İddianamede vekillerin ‘ülkenin bölünmez bütünlüğüne kasteden terör örgütü PKK/KCK mensuplarının güvenlik güçleriyle girdiği silahlı çatışmayı haklı göstermek, terör yöntemlerini kullanmaya özendirmek ve terörizmi yüceltmek’ amacıyla PKK’lıların cenazelerine katıldıkları savunuldu.

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İddianamede, Taşdemir’in taziye çadırında “Süreç eski süreç değil, artık Kürtler kendi kendilerini yönetecekler. Halk asla boyun eğmeyecek” diye başlayıp devam eden konuşmalar yaptığına değinildi.

Taşdemir ve Öztürk’e savunmalarının alınması için talimat yazıldığı ancak ifade vermedikleri belirtilerek şunlar kaydedildi: “Taşdemir ve Öztürk’ün TBMM çatısı altında kanunların öngördüğü şekilde ve sınırda görev icra etmek zorunda oldukları, vekil sıfatı taşımaları nedeniyle halk nezdinde inandırıcılık ve yönlendiricilik vasfında bir statülerinin bulunduğu, bu statülerinin doğal sonucu olarak yaptıkları açıklamalar ve faaliyetlerin toplumun bir kesimini ideolojik olarak etkileyebileceği, bu noktada halkın ve vatandaşların hukuka aykırı zeminde hareket edebilecek bir duruma ve provokasyona zemin hazırlayabileceği, bu kapsamda sanık milletvekillerinin Berjin Demirkaya isimli terörist cenazesine iştirak etmekle birlikte ilçemiz dışındaki eylemlere de iştirak ettikleri anlaşılmıştır.”

Bir ceza bir beraat

Erzurum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen karar duruşmasında savcı, Taşdemir’in cezalandırılmasını istedi. Diğer vekil Öztürk için de ‘müspet suçu işlediğini gösterir, hakkında mahkumiyetine esas her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil bulunmadığından’ beraat talep edildi.

Mahkeme heyeti, Öztürk ‘terör örgütü propagandası yapmak‘ suçundan beraatini kararlaştırdı.

Heyet, Dirayet Taşdemir’i aynı suçtan önce iki yıl hapis cezasına mahkum etti. Heyet, iyi hal indirimi uygulayarak Taşdemir’i bir yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırdı.

Taşdemir’in cezasında hükmün açıklanması geri bırakıldı.