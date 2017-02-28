HDP’li Taşdemir: Kadınların hayata sahip çıkma umudu ‘Hayır’da çoğalacak

HDP Ağrı milletvekili Dirayet Taşdemir, 16 Nisan’daki referanduma gönderme yaparak, “Kadınların hayata sahip çıkma umudu ‘Hayır’da çoğalacak” diye konuştu.

Sadece kadın milletvekilleri ve kadın ziyaretçilerin katılımıyla gerçekleşen partisinin grup toplantısında konuşan Taşdemir, iktidarın 15 Temmuz darbe girişimini fırsata çevirerek kadınların kazanımlarına el koyduğunu öne sürdü.

Kayyım atanan belediyelerde ilk işin kadın kurumların kapatılması ile kadınların işten çıkartılması olduğunu hatırlatan HDP’li vekil, “Gündelik yaşam olanaklarımızın, özgürlüğümüzün güvenlik iddialarıyla değersizleştirilmesine ‘Hayır’ diyeceğiz. Kadınların hayata sahip çıkma umudu ‘Hayır’da çoğalacak” dedi.

‘Kadınlar olarak bu hükümete güvenmiyoruz’

“Bizler, kadınlar olarak bu hükümete güvenmiyoruz” diyen Taşdemir, kadına yönelik şiddetin ve kadın yoksulluğunun arttığına da dikkat çekti: “Kadınların istihdam alanlarındaki oranları 14 yıllık politikada açıkça görünmektedir. Biz bu politikaların, kadınların hayatını nasıl bir cendereye çevirdiğini biliyoruz. Kadınlar, iktidarın politikalarını kendileri için güvensiz görüyorlar. Muhalefet eden kadınlar, kadın kimlikleri üzerinden aşağılanıyor. Mevcut iktidarda kadınlara, annelik ve aile dışında bir toplumsal alan bırakmıyor.”

Partisine yönelik ‘tasfiye konsepti’nin devrede olduğunu vurgulayan HDP’li vekil, “Merve Kavakçı’yı Meclis kürsüsüne çıkarmayan zihniyet ile Figen Yüksekdağ’ın milletvekilliğini sessiz, sedasız bir kumpasla Mecliste düşüren zinniyet aynı zihniyettir” diye konuştu.

Eş başkanlar dahil 13 vekil tutuklu

Eş başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu HDP’li 12 vekil, 4 Kasım 2016’da sabaha karşı evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır milletvekilleri Ziya Pir ve İmam Taşçıer ve Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Demirtaş ve Yüksekdağ’la birlikte grup başkan vekili İdris Baluken, Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Selma Irmak, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ve Şırnak Milletvekili Ferhat Encü tutuklanmıştı. İki gün sonra da Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan tutuklanmıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ve Siirt Milletvekili Besime Konca da Ankara’da gözaltına alınmalarının ardından 12 Aralık’ta tutuklanmıştı. Böylece tutuklu vekil sayısı 12’ye yükselmişti.

Birlik’in ardından Baluken’in de tahliye edilmesiyle beraber tutuklu HDP’li vekillerin sayısı 10’a düşmüştü.

Buna karşılık Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in tutuklanmasıyla sayı yeniden 12’ye yükselmişti.

Encü’nün salıverilmesiyle 11’e düşen HDP’li tutuklu vekil sayısı, Encü’nün tutuklanmasıyla yeniden 12’ye yükselmişti.

Baluken’in yeniden tutuklanmasıyla sayı 13’e çıkmıştı.