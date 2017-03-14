HDP’li Tan: Oyum ‘Hayır’dır, boykot şikedir

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, 16 Nisan’da yapılacak ‘partili cumhurbaşkanlığı’na endeksli anaysa değişikliği referandumu için, “Tavrım açık ve nettir; ‘Hayır’ diyorum. Boykot şikedir, ‘Evet’ demektir” dedi.

Dihaber’in haberine göre Tan, Kürt seçmenlerin iki nedenden dolayı ‘Hayır’ demesi gerektiğini belirti: “Kürt sorunu, Alevi sorunu, ekonomi, sağlık… Bütün bunlardan dolayı ‘Hayır’ demelidir. Erdoğan’ın şahsından dolayı ‘Hayır’ demelidir.”

Bu kadar yetkiyi bir kişiye vermenin doğru olmayacağını söyleyen Diyarbakır milletvekili, “Valileri, büyükelçileri, hakim ve savcıları, en önemlisi ise rektörleri tek adam atayacak. Ülkeyi yönetenlerin tamamını bir kişi belirleyecek. Bu büyük bir yanlıştır. Bu yetki bana da verilse yanlış. Hükümetin ve Erdoğan’ın, Kürtlerle ilgili tek bir projesi yok. Bu nedenle gözü kapalı bir şekilde ‘Evet’ demenin de bir anlamı yok” diye konuştu.

Baskı ve şiddet ortamında ‘Hayır’ kampanyası yürüttüklerini söyleyen Kürt siyasetçi şunları söyledi: “Birçok teşkilatımızın kapısını açıp kapayacak üyemiz kalmadı. Bu şartlara rağmen kampanyamızı yürütüyoruz. Halkın aklı başındadır. Diyarbakır sokaklarında tankların gezdiği dönemde de halk gidip oyunu kullanmıştır. Bugün de halk sandığa gidip ‘Hayır’ diyecektir.”